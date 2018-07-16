Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии вблизи аэропорта Алеппо - СМИ

07:51, 16 июля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA. Источники информагентства обвиняют в обстреле армию Израиля.

Во время обстрела объектам вблизи аэропорта был нанесен материальный ущерб. Жертв и пострадавших в результате авиаудара нет.

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Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по сирийской территории, которая контролируется террористической группировкой "Исламское государство", погибли по меньшей мере 54 человека.

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Теги: #Сирия#Алеппо#Израиль#ракетный удар