Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии вблизи аэропорта Алеппо - СМИ
07:51, 16 июля 2018Мир
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Во время обстрела объектам вблизи аэропорта был нанесен материальный ущерб. Жертв и пострадавших в результате авиаудара нет.
Иллюстрация / REUTERS
К северу от аэропорта Нейраб в Алеппо Израилем был проведен ракетный обстрел.
Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA. Источники информагентства обвиняют в обстреле армию Израиля.
Во время обстрела объектам вблизи аэропорта был нанесен материальный ущерб. Жертв и пострадавших в результате авиаудара нет.
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Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по сирийской территории, которая контролируется террористической группировкой "Исламское государство", погибли по меньшей мере 54 человека.
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