Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии вблизи аэропорта Алеппо - СМИ

Во время обстрела объектам вблизи аэропорта был нанесен материальный ущерб. Жертв и пострадавших в результате авиаудара нет.

К северу от аэропорта Нейраб в Алеппо Израилем был проведен ракетный обстрел.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA. Источники информагентства обвиняют в обстреле армию Израиля.

Во время обстрела объектам вблизи аэропорта был нанесен материальный ущерб. Жертв и пострадавших в результате авиаудара нет.

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Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по сирийской территории, которая контролируется террористической группировкой "Исламское государство", погибли по меньшей мере 54 человека.