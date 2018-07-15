На российско-финской границе задержали активистов с баннером «Свободу политзаключенным» (фото)

В дальнейшем активистов отпустили, сейчас они находятся в Хельсинки.

На границе России с Финляндией задержали активистов «Открытой России» Евгению Литвинову, Петра Трофимова и Светлану Уткину.

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Как сообщает «ОВД-Инфо», об этом сообщается в Telegram-канале «Открытой России». Задержанные планировали развернуть баннер «Свободу политзаключенным» во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки.

Отмечалось, что с трех часов ночи активисты находились в зоне пограничного контроля. Плакаты и баннер отправлены на экспертизу.

В дальнейшем один из задержанных Петр Трофимов сообщил «ОВД-Инфо», что его вместе с другими активистами отпустили. В настоящий момент они находятся в Хельсинки.

По словам Трофимова, плакаты и баннеры изъяли под предлогом того, что они могут представлять художественную ценность.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина запланирована на 16 июля. Лидеры стран должны встретиться в президентском дворце в Хельсинки.

После переговоров планируется проведение совместной пресс-конференции Трампа и Путина. Сообщается также, что в Президентском дворце состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майк Помпео.