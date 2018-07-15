Twitter заблокировал два связанных с российской разведкой аккаунта

Российская разведка сливала похищенные хакерами документы Демократической партии через «фейковых онлайн-персонажей» DCLeaks и Guccifer 2.0.

Соцсеть Twitter заблокировала два аккаунта, связанных с 12 российскими шпионами, обвиненными во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

Как сообщает Reuters, в пятницу большое федеральное жюри (federal grand jury) обвинило 12 российских офицеров разведки во взломе компьютерной сети Демократов в 2016 году.

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После этого в Twitter сообщили, что заблокировали аккаунты @DCLeaks_ and @Guccifer_2, которые фигурируют в обвинительном акте. Обвинение утверждает, что злоумышленники слили через «фейковых онлайн-персонажей» DCLeaks и Guccifer 2.0. десятки тысяч украденных электронных писем и документов.

В заявлении представителя Twitter указано, что учетные записи были заблокированы за связь с сетью аккаунтов, которые ранее были заблокированы за нарушение правил соцсети.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в США 12 сотрудникам российской разведки выдвинули обвинения в совершении хакерских атак на ресурсы Демократической партии во время проведения президентской избирательной кампании в 2016 году.

В МИД РФ считают, что этими обвинениями в США пытаются "испортить атмосферу перед российско-американским саммитом".