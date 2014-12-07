Правительство США просит не публиковать отчет о пытках ЦРУ, опасаясь новой волны насилия на Ближнем Востоке

Об этом сообщила в субботу, 6 декабря, секретарь Совета нацбезопасности при Белом доме Бернадетт Миген, передает Deutsche Welle .

Мол, госсекретарь США Джон Керри попросил главу комитета Сената США по вопросам разведки Дайану Фейнштейн в телефонном разговоре пока не делать этого.

Как пояснила пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки, Керри предупредил, что отчет может всколыхнуть очередную волну насилия на Ближнем Востоке и создать опасность для американских заложников.

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Комитет Сената США по вопросам разведки изучал методы допросов ЦРУ во время "войны против терроризма", которую начал экс-президент США Джордж Буш в 2001 году. Эти методы жестко раскритиковали и назвали пытками. В частности, речь идет о пытках погружением человека, которого допрашивают, в воду, имитируя утопление. Комитет Сената по вопросам разведки после длительных дискуссий в апреле 2014 года проголосовал за публикацию 500 страниц из документа, который насчитывает 6300 страниц.

В субботу, 6 декабря, в Йемене террористы убили американского фотожурналиста Люка Сомерса - во время операции спецподразделений США и Йемена с целью вызволить его из плена.