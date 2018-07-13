Самолет Air China аварийно снизился на 6 километров из-за курения пилота в кабине

Второй пилот пытался отключить вентиляционную систему, чтобы пары его электронной сигареты не достигли пассажиров, но при этом он по ошибке отключил кондиционер.

На борту рейса авиакомпании Air China второй пилот курил электронную сигарету, в результате чего самолет пошел на аварийное снижение.

Как передает BBC, второй пилот пытался скрыть факт своего курения, но при этом случайно отключил кондиционер, что привело к резкому понижению уровня кислорода в самолете. Самолет следовал из Даляня в Гонконг. После отключения кондиционера с потолка выпали кислородные маски, а экипаж резко понизил высоту полета (на 6200 метров).

После того, как причина инцидента была выяснена, самолет вновь поднялся на нормальную высоту.

Предварительное расследование управления гражданской авиации Китая установило, что второй пилот пытался отключить вентиляционную систему, чтобы пары его электронной сигареты не достигли пассажиров, но при этом он по ошибке отключил кондиционер.

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Пассажиры рассказывают, что им было сказано немедленно пристегнуться, и самолет сразу же пошел на снижение.

Инспектор управления по технике безопасности Цяо Ибинь сказал, что экипажу пришлось резко понизить высоту полета до тех пор, пока не была выяснена причина инцидента. Когда выяснилось, что причиной был отключенный кондиционер, его вновь включили, а самолет набрал высоту. Расследование инцидента продолжается.

Air China обещает проводить политику "нулевой терпимости" по отношению к членам экипажа, которые нарушают существующие правила.

Правила гражданской авиации в Китае запрещают всем членам экипажа курить на борту самолета. Электронные сигареты на борту самолета были запрещены еще в 2006 году.

Но пассажиры до сих часто жалуются на то, что на внутренних рейсах в Китае пилоты часто курят. Например, в 2015 году пассажиры рейса Гонконг-Пекин говорили в интервью государственному телевидению, что из кабины пилота шел сильный запах сигаретного дыма.