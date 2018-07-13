В России избили польского дипломата

По словам свидетелей происшествия, нападавший, вероятно, является психически неуравновешенным.

В самолете рейсом Иркутск-Москва избили польского дипломата, который возвращался из служебной командировки.

Об этом сообщил директор прес-службы польского Министерства иностранных дел Артур Ломпарт, передает Do Rzeczy. По его словам инцидент произошел ещё в среду, 11 июля.

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Сообщается, что нападавший, который, по словам свидетелей происшествия, вероятно, является человеком психически неуравновешенным - уже задержан. Пострадавшему польскому дипломату была оказана необходимая помощь как со стороны польского консульства в Москве, так и штаба МИД, а информация об инциденте передана в полицию. Избитый дипломат после прохождения необходимых медицинских осмотров вернулся в Польшу, сообщает издание.

"В настоящее время, после обеспечения ухода польскому дипломату и его возвращения, Посольство Польши в Москве обратится к российским властям с требованием выяснений обстоятельств происшествия и привлечения виновного к ответственности", – сообщил Ломпарт.

Как сообщал УНИАН, в Турции россиянин избил до полусмерти украинского туриста из-за проигрыша России на ЧМ-2018.