На Японию обрушились сильные снегопады, почти 1,5 тысячи домов остались без электричества

Об этом сообщила энергетическая компания Shikoku Electic Power, передает ТАСС.

Работы по восстановлению энергоснабжения осложнены из-за гористой местности и большого количества снега. Кроме того, в префектуре Токусима около 180 домов продолжают оставаться отрезанными от внешнего мира. Местные власти привлекли к участию в спасательной операции подразделения национальных сил самообороны.

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Сильные снегопады привели к проблемам в транспортном сообщении на острове Сикоку и в нескольких центральных и северо-западных префектурах на острове Хонсю. По данным национального метеорологического управления, высота снежного покрова в префектурах Гифу и Ямагата превышает 100 см, в отдельных районах Ниигаты за минувшие сутки выпало около 80 см осадков. Жертвами обрушившейся на Японию стихии в субботу стали два человека.