Появилось видео, как пылает здание управления ФСБ в Махачкале

18:22, 05 декабря 2014
Мир
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В ГУ МЧС РФ по Дагестану сообщили, что на место выехали пять пожарных машин.

Пожар в Махачкале / vk.com

В сети Интернет появилось видео масштабного пожара здания УФСБ РФ в Махачкале.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на российское информагенство ТАСС, в центре Махачкалы горит крыша здания УФСБ РФ по Дагестану.

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"Причины пожара неизвестны", - отметил собеседник агенства.

В ГУ МЧС РФ по Дагестану сообщили, что на место выехали пять пожарных машин. Обстановка уточняется.

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