Появилось видео, как пылает здание управления ФСБ в Махачкале
18:22, 05 декабря 2014Мир
2 0
В ГУ МЧС РФ по Дагестану сообщили, что на место выехали пять пожарных машин.
Пожар в Махачкале / vk.com
В сети Интернет появилось видео масштабного пожара здания УФСБ РФ в Махачкале.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на российское информагенство ТАСС, в центре Махачкалы горит крыша здания УФСБ РФ по Дагестану.
Читайте такжеВ России машинисты поезда задавили медведя: "Дави-дави-дави! Еееесть!" (видео)
"Причины пожара неизвестны", - отметил собеседник агенства.
В ГУ МЧС РФ по Дагестану сообщили, что на место выехали пять пожарных машин. Обстановка уточняется.
Здание управления ФСБ в Махачкале охватил пожар
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter