В результате авиакатастрофы в ЮАР погиб один человек
21:41, 10 июля 2018Мир
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Еще 19 человек получили травмы различной степени тяжести.
В результате авиакатастрофы в ЮАР погиб человек / фото Twitter @ER24EMS
В результате катастрофы самолета возле аэропорта Уондербум в Претории, Южно-Африканской Республики погиб один человек.
Об этом сообщили в экстренной медицинской службе.
"Сообщается об одном смертельном случае в результате аварии в Уондербум в Претории", - говорится в сообщении.
[UPDATE] - One fatality reported at the #Wonderboom crash in Pretoria. pic.twitter.com/04Ue9fihxb— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) July 10, 2018
Ранее сообщалось о 20 пострадавших, один из которых находился в критическом состоянии.
Как сообщал УНИАН, в ЮАР разбился пассажирский самолет. Падение произошло недалеко от аэропорта Уондербум в Претории.
Очевидцы указывают на то, что видели черный дым, который тянется от хвоста самолета. Это может указывать на проблемы с двигателем.
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