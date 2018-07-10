В результате авиакатастрофы в ЮАР погиб один человек

Еще 19 человек получили травмы различной степени тяжести.

В результате катастрофы самолета возле аэропорта Уондербум в Претории, Южно-Африканской Республики погиб один человек.

Об этом сообщили в экстренной медицинской службе.

"Сообщается об одном смертельном случае в результате аварии в Уондербум в Претории", - говорится в сообщении.

[UPDATE] - One fatality reported at the #Wonderboom crash in Pretoria. pic.twitter.com/04Ue9fihxb — ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) July 10, 2018

Ранее сообщалось о 20 пострадавших, один из которых находился в критическом состоянии.

Как сообщал УНИАН, в ЮАР разбился пассажирский самолет. Падение произошло недалеко от аэропорта Уондербум в Претории.

Очевидцы указывают на то, что видели черный дым, который тянется от хвоста самолета. Это может указывать на проблемы с двигателем.