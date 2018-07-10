В результате авиакатастрофы в ЮАР погиб один человек

21:41, 10 июля 2018
Мир
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В результате авиакатастрофы в ЮАР погиб человек / фото Twitter @ER24EMS

Об этом сообщили в экстренной медицинской службе.

"Сообщается об одном смертельном случае в результате аварии в Уондербум в Претории", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших, один из которых находился в критическом состоянии.

Как сообщал УНИАН, в ЮАР разбился пассажирский самолет. Падение произошло недалеко от аэропорта Уондербум в Претории.

Очевидцы указывают на то, что видели черный дым, который тянется от хвоста самолета. Это может указывать на проблемы с двигателем.

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Теги: #авиакатастрофа#ЮАР