США открыты для переговоров об увеличении военного контингента в Польше – Мэттис

Глава оборонного ведомства США отметил, что Польша является союзником Америки по НАТО.

США открыты для переговоров об увеличении своего военного контингента на территории Польши.

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Об этом журналистам заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис во время встречи с польским министром обороны Мариушем Блащаком, состоявшейся в субботу, 28 апреля, в Вашингтоне, сообщает "Немецкая волна".

Глава оборонного ведомства США отметил, что Польша является союзником Америки по НАТО.

"Мы размещаем войска в НАТО в соответствии с потребностями в обеспечении безопасности. Поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий", - заявил Мэттис.

Как и страны Балтии, Польша обеспокоена присутствием российских военных у своих границ. В 2017 году Североатлантический альянс в свете обострившихся после российской аннексии Крыма отношений с Москвой разместил четыре международных батальона в Польше, Латвии, Литве и Эстонии.

Кроме того, в конце марта 2018 года Польша и США заключили контракт на поставку двух зенитно-ракетных комплексов "Патриот", общая стоимость закупаемых систем составит 3,8 млрд евро. Польша получит их до 2022 года.