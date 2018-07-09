США призвали Северную Корею брать пример с Вьетнама

По словам госсекретаря США, чтобы Пхеньян смог повторить успех Ханоя, лидеру КНДР Ким Чен Ыну следует воспользоваться удачным моментом.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Северную Корею последовать по пути Вьетнама, который в свое время пошел на нормализацию отношений с США и достиг процветания.

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Как сообщает Reuters, такое заявление Помпео сделал в столице Вьетнама Ханое, обращаясь к бизнесменам. По его словам, президент США Дональд Трамп верит, что Пхеньян может повторить путь Ханоя. Но для того, чтобы это произошло, лидер КНДР Ким Чен Ын должен «ловить момент».

Помпео напомнил, что сближение США и Вьетнама началось в 1985 году, когда страны начали вместе работать над возвращением в Штаты останков американских военных, погибших во Вьетнаме в ходе войны.

В последующие десятилетия объемы торговли между странами выросли на 8000 процентов, а американские компании сделали во Вьетнаме миллиардные инвестиции.

На состоявшихся переговорах в Пхеньяне Помпео также обсуждал с северокорейской стороной вопрос о репатриации останков американцев, погибших в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

Ранее в Северной Корее заявили, что переговоры на высоком уровне с американской делегацией во главе с госсекретарем США Майком Помпео были "печальными", и обвинили Вашингтон в попытке одностороннего давления на страну.