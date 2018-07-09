США обвинили Россию в дестабилизации НАТО

06:16, 09 июля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом постоянная представительница США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила в эфире ток-шоу Fox News Sunday, которое канал показал в воскресенье, 8 июля, пишет DW.

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"Я действительно думаю, что Россия пытается переманить на свою сторону Турцию. Они (русские. - Ред.) пытаются переманить многих наших союзников", - подчеркнула постпред США. "Они хотят дестабилизировать самый сильный оборонный альянс в мировой истории, коим является НАТО", - добавила она.

По словам Хатчисон, Североатлантический альянс - против приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Президент США Дональд Трамп неоднократно поднимал этот вопрос в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, подчеркнула американский дипломат.

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Теги: #США#НАТО#Россия