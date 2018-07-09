США обвинили Россию в дестабилизации НАТО

Москва пытается переманить на свою сторону Турцию и других союзников Вашингтона по НАТО, заявила постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчисон.

Россия пытается дестабилизировать НАТО путем привлечения на свою сторону Турции. Об этом постоянная представительница США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила в эфире ток-шоу Fox News Sunday, которое канал показал в воскресенье, 8 июля, пишет DW. Читайте такжеВстреча Трампа с Путиным в Хельсинки: в НАТО озвучили свои опасения "Я действительно думаю, что Россия пытается переманить на свою сторону Турцию. Они (русские. - Ред.) пытаются переманить многих наших союзников", - подчеркнула постпред США. "Они хотят дестабилизировать самый сильный оборонный альянс в мировой истории, коим является НАТО", - добавила она. По словам Хатчисон, Североатлантический альянс - против приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Президент США Дональд Трамп неоднократно поднимал этот вопрос в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, подчеркнула американский дипломат.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter