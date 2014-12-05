В Госдепе США заявили о "невероятных масштабах" российской пропаганды и лжи

На брифинге для прессы 4 декабря заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Мари Харф, комментируя вопрос о резолюции, принятой Палатой представителей Конгресса США, характеризующей российскую власть как авторитарный режим, отметила, что существующие сегодня отношения между Вашингтоном и Москвой являются «прямым результатом действий России, ее вмешательства в ситуацию в восточной Украине – вводе танков, оружия и людей», сообщает Голос Америки.

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Все вышеперечисленные действия, подчеркнула Харф, являются прямым нарушением международных законов.

«Поэтому отношения, которые мы имеем сегодня – это результат выбора России пойти по этому пути», – заявила Харф, добавив при этом, что если бы Москва выбрала иной путь, то и «отношения сегодня были бы другими».

Отвечая на вопрос о расширении вещания на украинском и русском языках в рамках резолюции, призывающей к борьбе с российской пропагандой, Харф сказала, что Госдепартамент не рассматривает этот призыв законодателей США как борьбу за влияние.

«Это не борьба за влияние. Это борьба за народ Украины и весь регион, вызванная необходимостью говорить правду о том, что происходит на месте. Мы наблюдаем невероятные масштабы российской пропаганды: по большей части откровенной лжи, но и невероятных искажений того, что происходит», - заключила Мари Харф.