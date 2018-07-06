Отец премьера Польши: Востоку Украины ближе Москва, чем Киев

Польский депутат похвалил Москву и раскритиковал собственную страну, которая, по его словам, имеет «общие корни» с Россией.

Депутат Сейма Польши и отец действующего премьер-министра соседней страны Корнель Моравецкий убежден, что Украина – это якобы очень разделенная страна. Об этом он сказал в интервью российским журналистам, несмотря на тот факт, что Россия оккупировала украинский Крым и часть Донбасса, пишет Gazeta Wyborcza.

«Вижу, что украинцы – народ очень сильно разделенный. Восток Украины более тяготеет к России, чем к Киеву или Варшаве. Это нормально», - сказал Моравецкий-старший.

Он также добавил, что его «очень разочаровали» попытки украинской власти ограничить изучение русского языка.

«Мы должны громко это критиковать, но я что-то не слышал такой критики украинского поведения со стороны Польши», - сказал польский депутат.

Ему также не нравится, что в Украине из УПА «делают героев». По его мнению, украинские националисты «были связаны с Адольфом Гитлером». При этом, отец действующего премьера Польши процитировал лидера правящей в стране партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского: «Со Степаном Бандерой Украина в Европу не войдет». Gazeta Wyborcza отмечает, что этими словами Моравецкий-старший очень порадовал российскую пропаганду, которая любит рассказывать выдумки о «фашисто-бандеровцах» в Киеве.

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Вместе с тем, польский депутат взялся критиковать даже свою страну и собственного сына за нежелание сблизиться с Россией. По его мнению, то, что Варшава не поздравила Владимира Путина с победой на так называемых «выборах», было ошибкой.

«Знаю, что запланирована встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, и недоумеваю, почему президент Трамп может встречаться с Путиным, а президент Польши Дуда даже не пытался найти общий язык в этом вопросе с российским коллегой», - сказал Моравецкий-старший.

При этом, он назвал Польшу «духовным и цивилизационным мостом» между Россией и Западом и попросил президента России о каком-то «дружеском жесте» в сторону Варшавы.

«Наши страны выросли из одного корня, с христианской цивилизации. Повороты истории нас разделили, но я всегда с большим уважением отношусь к русскому народу, к его героизму во времена Второй мировой войны», - сказал он.

При этом, отец польского премьер-министра добавил, что Россия после последней мировой войны «лишь оккупировала» Польшу, в то время как Германия хотела ее совсем уничтожить.