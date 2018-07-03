Washington Post: Трамп хочет подружиться с Путиным, а эксперты именно этого и боятся

Когда президенты США и России встретятся в следующем месяце в Финляндии, самую главную роль может сыграть сходство между ними.

Выраженная заинтересованность Дональда Трампа в тесных отношениях с Владимиром Путиным, а также не желание критиковать хозяина Кремля уже давно тревожит критиков российского автократа. Беспокойство усилились, когда американский президент показал пристрастие к некоторым тактикам управления, которые присущи лидеру России, пишет Washington Post.

Оба президента стремятся подорвать нелояльные институты, распространяют подозрения против всех, кто пристально следит за их деятельностью, угнетают оппонентов с помощью тактического преимущества, ставят под сомнение выгоду от международных институтов, которые якобы вредят интересам их стран.

Эксперты по вопросам России уверяют, что политические подходы Трампа нельзя сравнивать с жестокими действиями Путина. Но они все равно встревожены восторгом, с которым американский лидер смотрит на российского автократа, а также сходством их инстинктов, что может привести к опасным уступкам со стороны Трампа в таких сферах, как контроль вооружений, единство НАТО, который Путин ненавидит, а также российское поведение в Украине.

«Трампу нужно лишь сказать что-то плохое о НАТО, стоя перед журналистами рядом с Путиным. И это уже будет плохо», - сказал бывший посол США в НАТО Александр Вершбоу, который работал в администрациях Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего.

Читайте такжеТрамп может потопит планы НАТО по сдерживанию России в угоду Путину – Atlantic Council

Издание напоминает, что встреча американского и российского президентов состоится во время тура Трампа по Европе, в рамках которого он впервые посетит Великобританию, а также примет участие в саммите НАТО. Добавив к путешествию еще и встречу с Путиным в Хельсинки, обладатель Овального кабинета фактически поставил знак равенства между американо-российской дипломатией и отношениями Америки с ближайшими союзниками.

Если саммит НАТО и визит Трампа в Британию укажут на напряжение в отношениях с дружественными странами из-за торговли и американского лидерства в мире, встреча с Путиным только подчеркнет сходство президентов США и России. По словам Вершбоу, нынешний американский президент ведет «игру с нулевым результатом» и международной политике. Этот же термин подходит внешнеполитическим взглядам Путина.

Читайте такжеПревратил фантазию Путина в реальность - аналитики раскритиковали Трампа за заявленіе о Крым

Трамп надеется установить дружеские отношения с Путиным, отвергая тот факт, что ему нужно враждебно относиться к другому президенту, который время от времени его хвалит. В Путине он видит человека, с которым можно вести дела. Поэтому Трамп хочет поставить личную печать на самых сложных внешнеполитических отношениях США.