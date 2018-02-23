В Житомире обсудят историческую монографию о деятельности основателя УПА "Полесская Сечь" Бульбы-Боровца

Житомиряне, интеллигенция соберутся на встречу с доктором исторических наук Сергеем Стельниковичем по случаю 110-й годовщины со дня рождения Бульбы-Боровца.

28 февраля в Житомире обсудят историческую монографию о деятельности Тараса Бульбы-Боровца. Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, его проведут по случаю 110-й годовщины со дня рождения Бульбы-Боровца.

Житомиряне, интеллигенция соберутся на встречу с доктором исторических наук Сергеем Стельниковичем. Темой обсуждения станет монография Стельниковича «Украинское национальное движение сопротивления Тараса Бульбы-Боровца: исторический очерк». Обсуждение пройдет в Житомирском краеведческом музее.

Тарас Дмитриевич Боровец (9 марта 1908, Быстричи, ниніі Украина — 15 мая 1981, Нью-Йорк, США) — деятель украинского повстанческого движения времен Второй мировой войны, основатель УПА «Полесская Сечь». Боровца несколько раз арестовывали польские спецслужбы, а в 1934-35 годах посадили в Березе Картузской. Продолжал работу по организации националистического подполья на Полесье и Волыни. Сформировал и возглавил партизанские отряды "Полесской Сечи в городе Олевск Житомирской области.