В Базеле открылось ежегодное заседание Совета министров ОБСЕ

Как передает ТАСС, в заседании принимают участие делегации 57 стран-членов ОБСЕ, 11 государств-партнеров и нескольких международных организаций.

Участники встречи подведут итоги деятельности ОБСЕ в нынешнем году и наметят основные направления работы на 2015 год, когда председательство перейдет от Швейцарии к Сербии. Основное внимание на 21-м заседании, согласно программе, будет уделено кризису в Украине.

Всего в списке выступающих - представители 67 государств. В течение двух дней они будут обсуждать пути укрепления безопасности в Европе, меры по борьбе с терроризмом. Делегации изложат свои взгляды на ключевые международные проблемы. Предстоит также рассмотреть проекты около 20 документов.

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Как сообщал УНИАН, делегацию Украины на 21-м министерском заседании ОБСЕ возглавляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По данным МИД, министр примет участие в пленарной сессии министерского заседания, а также проведет встречи с рядом министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ.