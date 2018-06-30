В московском Останкине вывесили баннер с надписью "ФСБ пытает, НТВ покрывает"

15:56, 30 июня 2018
Мир
208 0
Активисты отметили, что пока в РФ идет футбол, Сенцов продолжает сидеть в тюрьме \ фото УНИАН

Читайте такжеСенцов не дал России попиариться на Чемпионате мира – Atlantic Council

Об этом сообщается в группе «Чемпионат мира по пыткам 2018» в соцсети, передает Крым.Реалии.  В заявлении активистов, которые причисляют себя к анархистам, говорится, что действия российских силовых структур и сюжеты федерального канала нацелены на «уничтожение свободы и сохранение «статус кво» властьимущих».

Анархисты подчеркивают, что пока в России проходит Чемпионат мира по футболу, в колонии находится украинский режиссер Олег Сенцов, страна ведет «полномасштабные военные кампании в двух государствах», а активисты, арестованные по делу «Сети», сообщают о пытках.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Россия#Олег Сенцов