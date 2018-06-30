В московском Останкине вывесили баннер с надписью "ФСБ пытает, НТВ покрывает"

Авторы баннера отмечают, что пока в России проходит Чемпионат мира по футболу, в колонии находится украинский режиссер Олег Сенцов и страна ведет войну в двух государствах.

В ночь на субботу у офиса телекомпании НТВ в Останкине вывесили баннер с надписью «ФСБ пытает, НТВ покрывает».

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Об этом сообщается в группе «Чемпионат мира по пыткам 2018» в соцсети, передает Крым.Реалии. В заявлении активистов, которые причисляют себя к анархистам, говорится, что действия российских силовых структур и сюжеты федерального канала нацелены на «уничтожение свободы и сохранение «статус кво» властьимущих».

Анархисты подчеркивают, что пока в России проходит Чемпионат мира по футболу, в колонии находится украинский режиссер Олег Сенцов, страна ведет «полномасштабные военные кампании в двух государствах», а активисты, арестованные по делу «Сети», сообщают о пытках.