Президент Польши выступил против любой перезагрузки отношений с Россией

Анджей Дуда подчеркнул, что Польша не поддерживает повышение уровня диалога с Москвой.

Польша поддерживает сохранение санкций против России и против перезагрузки в отношениях с ней.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после разговора с президентом Латвии в Риге, сообщает Європравда со ссылкой на PAP.

"Мы будем противостоять любым действиям, которые имеют целью привести к какой-то перезагрузке в отношениях с Россией" - заявил он.

Читайте такжеНе Туском единым: большинство поляков хотят видеть на посту президента Дуду

Вместе с тем, по словам Дуды, сохранение диалога с Россией необходимо.

"Мы абсолютно не являемся сторонниками того, чтобы изолировать Россию, мы не выступаем за то, чтобы ее закрыть", - отметил он.

В то же время президент подчеркнул, что "по очевидным причинам", среди которых оккупация украинской территории и агрессивное поведение, Польша не поддерживает повышение уровня диалога с Москвой.

"Прежде всего Россия должна проявлять добрую волю, она должна показать, что она хочет вступить в серьезные переговоры об установлении мира и успокоения ситуации, потому что, к сожалению, сегодня она агрессор - и это факт", - подчеркнул Дуда.

Напомним, ранее президент Польши назвал Россию самой серьезной угрозой глобальному миру. Анджей Дуда подчеркнул, что нападение РФ на Грузию в 2008 году, а также незаконная аннексия Крыма и военная интервенция в Украину в 2014 году показали реальные намерения России.