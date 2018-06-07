В Европарламенте к ЧМ-2018 представили карту РФ с местами удержания политзаключенных

На странице также закреплена кнопка, которая открывает список всех политзаключенных и информацию об их судьбе.

Фракция "зеленых" в Европарламенте начала акцию, цель которой - в преддверии чемпионата мира по футболу обратить внимание болельщиков на нарушение прав человека в России.

Эту инициативу представила в Брюсселе в среду, 6 июня, евродепутат от Германии Ребекка Хармс, передает DW.

На отдельной странице на сайте "зеленых" представлены две карты России. На одной из них изображены стадионы, где будут проходить матчи мирового первенства. Но если перевести переключатель из положения "честная игра" в "нарушение правил", то на карте появятся не стадионы, а места лишения свободы, в которых удерживают политических заключенных.

Среди этих узников - украинский режиссер Олег Сенцов, который три недели назад объявил голодовку.

"ФИФА не может молчать. Пока российские стадионы будут заполнены любителями футбола, более 150 политзаключенных заполняют тюрьмы по всей России. ФИФА должна призвать к освобождению и борьбе за свободу всех незаконно заключенных", - говорится в сообщении, добавляет Европравда.

На странице также закреплена кнопка, которая открывает список всех политзаключенных и информацию об их судьбе.

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Ребекка Хармс считает, что чемпионат "может быть благоприятным моментом предоставить людям, любящим футбол, более глубокое понимание того, чем сегодня является Россия". Со страницы можно перейти к списку 158 политзаключенных, из которых более 60 - граждане Украины. Список составил "Мемориал".

"Этот список далек от того, чтобы быть полным. Он содержит только тех лиц и те дела, касательно которых мы смогли собрать и проанализировать информацию, достаточную для убедительного вывода о политической мотивации и незаконном характере их уголовного преследования", - пояснили в организации.

На этой же странице каждый желающий может поддержать петицию, призывающую представителей Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) затронуть тему политзаключенных в России во время их контактов с российскими чиновниками и лично президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я надеюсь, что мы не станем политической силой, которая портит жизнь фанатам. Надеюсь, что мы сможем побудить болельщиков показать больше ответственности, если ФИФА приняла неверное решение о месте проведения чемпионата" - пояснила Хармс.

Она напомнила о письме 60 евродепутатов, призвавших правительства стран ЕС отказаться от поездки на чемпионат мира в Россию. Главам государств и правительств, по словам Хармс, не следует присоединяться к Путину на ЧМ-2018, тем самым "усиливая его позицию", направленную против ЕС, а также стратегию агрессии, в первую очередь против Украины.