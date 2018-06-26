Второй побывавший на Луне астронавт судится с собственными детьми (видео)

Олдрин обвиняет их в незаконном присвоении средств, а также в том, что они подрывают его репутацию.

Американский астронавт Базз Олдрин подал в суд на двух своих детей и бывшего бизнес-менеджера. Олдрин обвиняет их в незаконном присвоении средств, а также в том, что они подрывают его репутацию.

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Астронавт обратился в суд в штате Флорида с ответным иском: за неделю до этого дети Олдрина решили в судебном порядке забрать у отца контроль над его финансами, передает Би-би-си.

Родственники утверждают, что у них не было другого выбора: по их словам, 88-летний Олдрин впадает в старческое слабоумие (или, как говорится в их исковом заявлении, "страдает от снижения когнитивных способностей") - и, соответственно, ему необходим опекун.

В интервью Wall Street Journal Олдрин, полковник ВВС США в отставке, сказал, что: "Никто даже близко не может подумать, что мне требуется опекун".

В своем ходатайстве он также утверждает, что его сын, дочь и бывший бизнес-менеджер Кристина Корп подорвали его "личные романтические отношения", запретив ему жениться.

Предметом юридического спора является вопрос о праве управления его фирмой Buzz Aldrin Enterprises, а также принадлежащим Олдрину некоммерческим фондом ShareSpace Foundation.

60-летние дети Олдрина Эндрю и Джанис в своем иске утверждают, что их отец недавно завел себе новых друзей, которые сеют вражду между ним и его семьей.

Они также утверждают, что тот стал "угрожающе быстро" тратить деньги.

Сам Базз Олдрин заявляет, что Кристина Корп и его дети неправомерно взяли под свой контроль его финансы, в том числе и "космические сувениры" стоимостью в несколько миллионов долларов.

По его словам, они использовали свои связи с ним для обогащения.

Астронавт также утверждает, что дети несколько лет клеветали на него, утверждая, что у него деменция и что он страдает от синдрома Альцгеймера.

Олдрин-старший обвиняет сына, в том, что тот сознательно эксплуатирует старика, "путем обмана и запугивания" отнимая у него его собственность, а дочь - в мошенничестве и противодействии его финансовым интересам.

Самый старший сын Базза не принимает участия в тяжбе и в судебных документах не упоминается.

На этой неделе обследование Олдрина должен провести назначенный судом психиатр.

Его дети обнародовали заявление, в котором говорят, что опечалены безосновательным ответным иском отца. "Наша семья крепка, и мы умеем работать вместе, чтобы разрешать возникающие проблемы", - говорится в совместном заявлении детей Базза Олдрина. "Мы очень любим и уважаем отца и надеемся, что рано или поздно все это будет позади, и мы возобновим тесные отношения", - говорится в заявлении.

20 июля 1969 года Базз Олдрин стал вторым человеком, ступившим на Луну. Он был в составе команды "Аполлон-11", с борта которого в 1969 году на поверхность Луны ступили первые два человека. Президент Ричард Никсон встретился с астроавтами "Аполло-11", когда те еще находились в карантине по возвращении на Землю. В последние годы Олдрин пропагандировал идею отправки людей на Марс.