Стало известно, сколько Сингапур потратил на организацию встречи глав США и Северной Кореи

08:02, 25 июня 2018
Мир
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Ким Чен Ын и Дональд Трамп / REUTERS

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Как сообщает агентство Reuters, по данным Министерства иностранных дел Сингапура, власти потратили лишь $12 млн.

Призыв обнародовать официальные данные прозвучал после того, как премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун некоторое время назад высказал мнение, что сумма расходов составила около 20 млн сингапурских долларов ($14,7 млн). Эти цифры вызвали критику со стороны общественности, в первую очередь в социальных сетях.

Приводя официальные данные о расходах, Министерство иностранных дел Сингапура пояснило, что основная часть средств была потрачена на обеспечение безопасности обоих лидеров. Более подробных данных министерство не сообщает.

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Теги: #Сингапур#Ким Чен Ын#Дональд Трамп