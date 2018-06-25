Стало известно, сколько Сингапур потратил на организацию встречи глав США и Северной Кореи
08:02, 25 июня 2018Мир
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Основная часть средств была потрачена на обеспечение безопасности обоих лидеров.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп / REUTERS
Власти Сингапура опубликовали данные о расходах на организацию встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоялась 12 июня.
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Как сообщает агентство Reuters, по данным Министерства иностранных дел Сингапура, власти потратили лишь $12 млн.
Призыв обнародовать официальные данные прозвучал после того, как премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун некоторое время назад высказал мнение, что сумма расходов составила около 20 млн сингапурских долларов ($14,7 млн). Эти цифры вызвали критику со стороны общественности, в первую очередь в социальных сетях.
Приводя официальные данные о расходах, Министерство иностранных дел Сингапура пояснило, что основная часть средств была потрачена на обеспечение безопасности обоих лидеров. Более подробных данных министерство не сообщает.
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