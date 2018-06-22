Россия видит в ядерном оружии гарантию безопасности и способ запугивания соседей – эксперт

Россия не имеет союзников или надежных партнеров в сфере безопасности, а также переживает демографические проблемы.

Несмотря на агрессию в Украине и Сирии, Россия имеет ряд важных долгосрочных проблем относительно безопасности, и видит в ядерном оружии гарантию безопасности и способ запугивания соседей.

Такое мнение высказал исследователь американского аналитического центра The Brookings Institution Фрэнк Роуз, пишет Голос Америки.

В своих показаниях в Комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам он назвал основные проблемы для России в сфере безопасности.

В частности, Россия не имеет союзников или надежных партнеров в сфере безопасности, а Лукашенко в Беларуси и Асад в Сирии надежными партнерами не назовешь. Также Роуз считает, что Россия переживает демографические проблемы и, поэтому ее масштаб уже не имеет такого веса. Кроме этого, Россия не имеет современной и инновационной гражданской экономики. "Что кроме нефти и газа экспортирует Россия в гражданской сфере?", - спрашивает Роуз.

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Исследователь также отмечает, что возможности России в сфере обычного вооружения улучшились с начала 2000-х годов, однако, ни один серьезный военный аналитик не будет утверждать, что военный потенциал России отвечает США на мировом уровне. Также Фрэнк Роуз считает, что Россию беспокоит политическая, экономическая и военная мощь Китая в Евразии. "Хотя Россия и Китай имеют "стратегическое партнерство", оно, на самом деле, касается балансировки влияния Соединенных Штатов", - отметил эксперт.

"Учитывая эти вызовы, спросим себя: как Россия обеспечит собственную безопасность в долгосрочной перспективе? Ответ очевиден - ядерное оружие", - отмечает Фрэнк Роуз.

С 1991 года, руководство США пытается уменьшить роль ядерного оружия в оборонной стратегии США. Однако, Россия не разделяет такой подход. Приверженность России к соглашению о контроле за ядерным оружием, по мнению исследователя, продиктована лишь желанием поддерживать стратегический ядерный паритет с Соединенными Штатами, несмотря на экономический кризис, отмечает Роуз.

В течение последних лет, Россия чрезвычайно безответственно относилась к своей публичной риторике в отношении ядерного оружия, говорится в показаниях аналитика. Несколько раз российские чиновники угрожали использовать ядерное оружие против союзников США.

Например, в мае 2015 года, посол России в Дании заявил, что если ВМС Дании примут участие в системе противоракетной обороны НАТО, датские боевые корабли могут стать мишенью для российских ядерных ракет. Такое и подобные заявления являются абсолютно недопустимыми и не помогают обеспечить стабильность и уменьшить риски использования ядерного оружия.

"Одно очевидно: Россия рассматривает ядерное оружие как способ, чтобы запугивать и дразнить своих соседей", делает вывод эксперт.