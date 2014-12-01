Туск: Европа должна поддержать тех, кто разделяет ее ценности

Дональд Туск во время своего выступления отметил, что "Европа должна усилить свои границы и поддерживать тех в регионе, кто разделяет наши ценности", передает DW.DE.

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Новый президент Европейского Совета подчеркнул и важность стратегического союзничества между Европой и США учитывая напряженность в отношениях с Россией. "Этот год будет решающим. Отношения между Европой и США является основой сообщества демократий", - добавил он.

Кроме этого, Дональд Туск пообещал работать над укреплением "фундаментальных ценностей, солидарности, свободы, единства против угроз для ЕС изнутри и извне". "Сегодня не только евроскептики ставят под сомнение ценность ЕС, мы имеем и врагов, а не только скептиков", - подытожил он.