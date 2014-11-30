В Гонконге начались новые столкновения, митингующих разгоняют газом

20:52, 30 ноября 2014
Мир
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В Гонконге между cотнями активистов и полицией произошли столкновения после попыток демонстрантов окружить здание правительства.

REUTERS

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Скандируя, участники протестов прошли к центральному деловому района города, cообщает "Украинская правда" со ссылкой на Reuters.

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Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

Акции протеста в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. 

Митингующие требуют свободных выборов мэра города в 2017 году,  выступая против выдвижения официальным Пекином предварительно отобранных кандидатов.

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