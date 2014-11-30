В Гонконге начались новые столкновения, митингующих разгоняют газом

Читайте такжеВ Гонконге арестовали еще 11 активистов и 7 полицейских

Скандируя, участники протестов прошли к центральному деловому района города, cообщает "Украинская правда" со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеВ Гонконге арестовали еще 11 активистов и 7 полицейских

Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

Акции протеста в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев.

Митингующие требуют свободных выборов мэра города в 2017 году, выступая против выдвижения официальным Пекином предварительно отобранных кандидатов.