Швейцарцы не поддержали ограничения миграции

Как сообщает сайт Swissinfo, согласно первым экзит-поллам, законодательную инициативу "Экопоп" поддержало лишь 26% избирателей, передает "ЕвроПравда".

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Также на референдуме 30 ноября ставились вопросы о возможной отмене налоговых привилегий для богатых иностранцев, а также об увеличении золотых запасов швейцарского Центробанка. По первым подсчетам вотум граждан Швейцарии и по этим вопросам будет отрицателен.

Стоит отметить, что это не первый референдум по вопросу усиления контроля за миграцией. Однако февральский референдум, предлагавший установить квоты на трудовых мигрантов из стран ЕС, получил одобрение швейцарцев.