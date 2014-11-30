Швейцарцы не поддержали ограничения миграции
16:34, 30 ноября 2014Мир
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Первые результаты екзит-полл показали, что граждане Швейцарии не готовы поддержать новое усиление контроля за мигрантами.
Швейцария не поддержала миграционные ограничения / newsru.com
Как сообщает сайт Swissinfo, согласно первым экзит-поллам, законодательную инициативу "Экопоп" поддержало лишь 26% избирателей, передает "ЕвроПравда".
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Также на референдуме 30 ноября ставились вопросы о возможной отмене налоговых привилегий для богатых иностранцев, а также об увеличении золотых запасов швейцарского Центробанка. По первым подсчетам вотум граждан Швейцарии и по этим вопросам будет отрицателен.
Стоит отметить, что это не первый референдум по вопросу усиления контроля за миграцией. Однако февральский референдум, предлагавший установить квоты на трудовых мигрантов из стран ЕС, получил одобрение швейцарцев.
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