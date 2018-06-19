Рейтинг одобрения Трампа среди американцев поднялся до рекордного уровня со времен инаугурации

Рост рейтинга президента США мог быть вызван его исторической встречей с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Уровень одобрения работы президента США Дональда Трампа среди американцев на сегодня составляет, в среднем, 45%. Ранее такого уровня поддержки ему удалось достичь лишь в первую неделю после вступления в должность.

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Об этом говорят данные социологического исследования, проведенного аналитической компанией Gallup. Отмечается, что улучшение оценки работы президента может быть вызвано его исторической встречей с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Указывается также, что на протяжении всего срока Трампа, его рейтинг оставался значительно ниже рейтинга прочих американских президентов в аналогичные периоды пребывания на посту.

В последние две недели 90% республиканцев выразили одобрение деятельности Трампа. Уровень его поддержки среди людей с независимыми политическими взглядами также вырос до 42%.

При этом, рейтинг Трампа среди демократов остается очень низким – на уровне 10%.

Исследование Gallup базируется на телефонном опросе, проведенном в период с 11 по 17 июня среди 1511 совершеннолетних американцев, живущих в 50 штатах США и округе Колумбия.

Ранее сообщалось, что 57% американцев довольны ситуацией в США, что является самым высоким показателем с 2007 года. При этом лишь 41% опрошенных одобряют работу Дональда Трампа на посту президента США в целом.