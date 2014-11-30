Дэвид Бекхэм попал в автомобильную аварию - СМИ
00:05, 30 ноября 2014Мир
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Бекхэм при столкновении с другим легковым автомобилем повредил плечо, его сын в аварии не пострадал.
В прошлом году Бекхэм дважды попадал в аварию / Фото УНИАН
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм попал в автомобильную аварию.
Как передает ТАСС со ссылкой на британское издание Daily Mail, Бекхэм ехал в машине с 16-летним сыном Бруклином, которого отец забрал из футбольной школы "Арсенала" после матча.
По словам очевидцев, Бекхэм-старший при столкновении с другим легковым автомобилем повредил плечо, сын в аварии не пострадал.
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