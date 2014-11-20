Автомобиль посла Беларуси в России попал в аварию, погибли две женщины (фото)

Машина посла Беларуси в России Игоря Петришенко столкнулась в Смоленской области с автомобилем ВАЗ, в результате погибли две женщины, сам посол не пострадал, сообщил в среду РИА Новости представитель управления ГИБДД области.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил, что в результате ДТП с участием автомобиля Mercedes с дипломатическими номерами погибла женщина, находившая в "Жигулях", еще один пострадавший был госпитализирован.

По словам представителя управления ГИБДД области, авария произошла в 10.47 мск в районе населенного пункта Яковлево Ярцевского района Смоленской области.

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"Это работники посольства республики Беларусь в РФ…посол республики Беларусь и его водитель", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в результате аварии одна из пассажирок ВАЗ погибла на месте (женщина 1939 года рождения), еще одна пассажирка 1937 года рождения скончалась в центральной районной больницы города Ярцево.

Он добавил, что сам посол и его водитель не пострадали, Петришенко сразу уехал на работу, а водитель остался давать объяснения полиции.

"Все живы-здоровы (в автомобиле Mercedes), и Петришенко, он сразу уехал", — сказал представитель правоохранительных органов.