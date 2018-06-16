Госдепартамент США предостерег американцев от посещения России

В рекомендациях путешественникам, распространенных канцелярией, говорится о том, что гражданам США стоит пересмотреть свои поездки в Россию.

Государственный департамент США предупредил американских граждан, что «террористы» могут атаковать места проведения чемпионата мира по футболу в России.

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В рекомендациях путешественникам, распространенных канцелярией, говорится о том, что гражданам США стоит пересмотреть свои поездки в Россию из-за угрозы «терроризма», а также «преследования и вымогательства со стороны правоохранительных органов и других российских чиновников, передает радио Свобода.

«Масштабные международные мероприятия, такие как чемпионат мира, являются привлекательной целью для террористов», – говорится в сообщении. В Госдепартаменте также указывают, что, несмотря на значительные меры безопасности, «террористы могут попытаться атаковать такие места как стадионы и фан-зоны, туристические объекты, транспортные узлы и другие общественные места».

Американских граждан также предупредили об усиленном присутствии полиции и мер безопасности.

Агентство Reuters со ссылкой на опрошенных представителей иностранных страховых компаний сообщило, что те отказались предоставлять полисы клиентам относительно ситуаций, связанных с аэропортами, железнодорожными станциями или линиями метро в России, которые они считают менее безопасными, чем стадионы.