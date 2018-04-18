Европарламентарии призвали все страны ЕС бойкотировать чемпионат мира в России – журналист

Депутаты Европарламента подписали письмо, адресованное всем правительствам стран Европейского союза.

46 членов Европейского парламента призывают к дипломатическому бойкоту чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.

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Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Депутаты подписали письмо, адресованное всем правительствам стран Европейского союза, рассказал журналист.

«Нападение в Солсбери было последним разделом издевательств Владимира Путина с наших европейских ценностей: безразборчивые бомбардировки школ, госпиталей и гражданских районов в Сирии; насильственное военное вторжение в Украину; систематический «хакинг»; дезинформационные кампании; вмешательство в выборы; попытки дестабилизировать наши общества, а также ослабить и разделить ЕС», – говорится в письме, которое обнародовал Йозвяк.