Трамп прокомментировал ставшую мемом фотографию с саммита G7

Также Трамп опубликовал несколько других, гораздо более позитивных фотографий из той же фотосессии.

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал нашумевшую фотографию с саммита группы семи (G7), на которой он сидит, скрестив руки, а с другой стороны стола стоят канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие мировые лидеры.

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Эта фотография уже стала интернет-мемом, породив многочисленные интерпретации в социальных сетях.

Трамп написал Twitter, что за популярностью фотографии стоят СМИ, которые хотят выставить его в невыгодном свете. В том же твите Дональд Трамп опубликовал несколько других, гораздо более позитивных фотографий из той же фотосессии.

«У меня отличные отношения с Ангелой Меркель, но лживые СМИ показывают только плохие фотографии переговорного процесса (подразумевающие гнев), где я требую вещей, о которых не попросил бы ни один другой президент США», - написал Трамп.

Спустя короткое время он опубликовал еще один твит, сопроводив его фотографиями других моментов саммита, где на лицах его участников видны улыбки. «Лживые СМИ пишут, что я не сошелся с другими лидерами на саммите G7 в Канаде, - написал американский президент. - Еще раз, это НЕПРАВДА!».

Саммит G7 проходил 8 и 9 июня в канадском Квебеке.