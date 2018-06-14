Президент Македонии выступил против предложенного Грецией названия страны

Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики.

Президент Македонии Герге Иванов в среду, 13 июня, отказался подписать соглашение о переименовании страны.

По его словам, соглашение предоставляет слишком много уступок Греции, передает DW.com.

Ранее в среду встречу с главой государства провели премьер-министр Македонии Зоран Заев и министр иностранных дел Никола Димитров.

Читайте такжеВ Македонии протестовали против изменения названия страны и требовали досрочных выборов

Накануне Афины и Скопье достигли прогресса в переговорах по спорному вопросу о названии Македонии. Греция заявила о намерении признать соседнее государство под названием Республика Северная Македония. В свою очередь, в Македонии представители оппозиционной "Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии македонского национального единства" назвали достигнутое соглашение "абсолютным поражением македонской дипломатии во всех отношениях". А греческая оппозиция заявила о намерении инициировать голосование о выражении недоверия правительству Алексиса Ципраса.

После возможного подписания соглашения премьер-министрами двух государств парламент Македонии должен провести по нему голосование. В случае парламентского одобрения документ будет направлен на подпись президенту Македонии.

Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония.

Афины опасаются, что в случае закрепления названия Македония за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за греческой позиции официальное название Македонии в ООН с 1993 года - "бывшая югославская республика Македония", а Греция блокирует ее вступление в Евросоюз и НАТО.