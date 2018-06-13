США обвинили пятерых россиян в обходе санкций против Сирии

Обвинения связаны с поставками авиационного топлива в Сирию и переводом денежных средств.

Министерство юстиции США объявило об обвинении пятерых россиян и троих сирийцев в отмывании нескольких миллионов долларов в интересах российской компании, которая находится под американскими санкциями.

В заявлении американского Минюста говорится, что обвинения связаны, в частности, с поставками авиационного топлива в Сирию и переводом денежных средств в Сирию, сообщает "Новое время".

Обвинения предъявлены сотрудникам российской компании Совфрахт Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмельковой, а также трем гражданам Сирии - представителю Совфрахта Ясеру Насеру и топливным инспекторам в сирийском порту Банияс Фариду Битару и Габриэлю Битару.

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Если фигурантам вынесут обвинительный приговор, им будет грозить тюремное заключение на срок до 25 лет, штрафы, а также конфискация имущества.

Министерство юстиции США не сообщило, где именно находятся обвиняемые в настоящее время и когда предстанут перед судом.

В сентябре 2016 года Минфин США ввел в отношении Совфрахта ограничения за нарушение режима санкций против Крыма. Компании, в частности, запретили проводить долларовые операции без особого разрешения властей США. В мае 2017 года США заблокировали два перевода на сумму почти 3 миллиона долларов, связанных с поставками в Сирию авиационного топлива.