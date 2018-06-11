Италия оказалась в центре скандала из-за отказа пропустить судно с 629 голодающими мигрантами из Африки

Премьер Испании Педро Санчес распорядился принять в порту Валенсии судно Aquarius со спасенными в Средиземном море мигрантами после отказа Италии и Мальты.

Спасательное судно с 629 мигрантами на борту застряло в Средиземном море. Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отказался впустить его в порт.

Сальвини, лидер правой партии "Лига Севера", заявил, что судно с мигрантами "Аквариус" должна принять Мальта, но там с ним не согласны, пишет Би-Би-Си.

Мальтийские власти утверждают, что сотрудники немецкой благотворительной организации SOS Méditerranée подобрали мигрантов в водах Ливии, что означает, что спасенные люди находятся в юрисдикции Италии.

Италия - основная страна, через которую попадают в Европу большинство беженцев из северной Африки.

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Благотворительная организация SOS Méditerranée, которой принадлежит "Аквариус", сообщила, что судно получило инструкции от итальянского Морского спасательного координационного центра не двигаться с места, находясь в 35 морских милях (около 65 км) от Италии и в 27 морских милях от Мальты (около 50 км).

При этом правозащитники уточнили, что мигрантов собрали на судно в ходе шести различных спасательных операций, проводившихся возле побережья Ливии.

"Наша цель - высадить в безопасном месте 629 человек, находящихся на борту "Аквариуса". Некоторые из них были спасены вчера вечером при чрезвычайно сложных условиях", - цитирует агентство Рейтер пресс-секретаря организации Матильду Овиллен.

Немецкие власти призвали Италию и Мальту незамедлительно "выполнить свои гуманитарные обязательства".

Европейская комиссия также призвала Италию и Мальту как можно быстрее решить вопрос с приемом беженцев из спасательного судна Aquarius, которые застряли в Средиземном море, передает Европравда.

"Мы проинформированы о ситуации. Еврокомиссия находится в контакте с правительствами Италии и Мальты. Для нас на первом месте - гуманитарный императив. Речь идет о людях, более 600 человек, включая детей. И мальтийский, и итальянский правительства должны обеспечить этих людей необходимой помощью", - сказал представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на пресс-конференции в Брюсселе.

Представитель Еврокомиссии Наташа Берто отметила, что Еврокомиссия не может определять границы международных вод и не может указывать, какая именно страна в этой ситуации должен принять мигрантов.

"Ситуация достаточно ясна. Международное законодательство определяет, что решение о том, где высадить мигрантов, должна принимать страна, которая координирует спасательную операцию. Но законодательство не определяет, что это должно быть сделано в этой стране", - сказала она.

Помимо этого, Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев обратилось к правительствам Италии и Мальты с просьбой разрешить немедленную высадку сотен мигрантов, которых в субботу спасло гуманитарное судну Aquarius, передает lb.ua.

"Здесь есть неотложный гуманитарный императив. Люди находятся в бедственном положении, у них заканчивается еда и они нуждаются в быстрой помощи. Более широкие вопросы, например, кто несет ответственность и как эту ответственность лучше разделить между государствами, следует рассмотреть позже", - заявили в ООН.

Свое несогласие с решением вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини высказали также несколько мэров на юге Италии, пишет издание Politico.

Мэры Палермо, Таранто, Мессины и Реджо-Калабрии также заявили, что будут готовы принять судно.

"Мы всегда радовались спасательным лодкам и судам, спасали жизни в море. Мы не остановимся сейчас", - сказал мэр Палермо Леолука Орландо. "Сальвини нарушает международное право. Он еще раз показал, что наше правительство - крайне ультраправое", - добавил Орландо.

Сальвини защитил свое решение в Facebook, написав: "Мальта никого не принимает. Франция возвращает людей назад на границе, Испания защищает свою границу с оружием. С сегодняшнего дня Италия также начнет говорить "нет" торговле людьми и бизнесу по незаконной иммиграции".

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Многих мигрантов спасли в водах Ливии. Это маршрут, которым обычно пытаются нелегально попасть в Европу беженцы из стран Африки, расположенных к югу от Сахары, продолжает Би-Би-Си.

Около 400 человек из них были подобраны итальянскими военными кораблями, береговой охраной страны или торговыми судами - после чего людей пересадили на "Аквариус".

В SOS Méditerranée сообщили, что среди беженцев, находящихся на борту судна, 123 подростка без сопровождения взрослых, 11 маленьких детей и семь беременных женщин.

Позже стало известно, что премьер Испании Педро Санчес распорядился принять в порту Валенсии судно Aquarius, сообщает Европравда со ссылкой на El Pais.

"Это наша обязанность помочь избежать гуманитарной катастрофы и предложить безопасную гавань этим людям, таким образом выполняя обязательства международного права", - заявил Санчес.

Перед этим мэры испанских городов Барселоны и Валенсии предложили предоставить свои порты для приема спасательного судна.

Премьер Мальты Джозеф Мускат уже поблагодарил Испании за согласие принять корабль после того как "Италия нарушила международные правила".