В аду есть особое место для Трюдо: Белый дом разгневан заявлениями канадского премьера на G7

В то же время, глава Европейского совета Дональд Туск в своем Twitter написал, что для Трюдо есть место в раю.

В аду есть специальное место для канадского премьер-министра Джастина Трюдо, который раскритиковал американскую сторону на пресс-конференции, посвященной итогам саммита G7.

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Как сообщает Fox News, такое заявление сделал директор Национального торгового совета Белого Дома Питер Наварро.

«Существует специальное место в аду для любого иностранного лидера, который проводит недобросовестную дипломатию с президентом Дональдом Трампом, а затем пытается ударить его ножом в спину, когда он идет к выходу», – указал Наварро.

По словам чиновника, подобные сигналы поступают в Вашингтон прямо с президентского борта.

Заявление Наварро не осталось без внимания в ЕС. Глава Европейского совета Дональд Туск в своем Twitter оставил очевидный упрек чиновнику.

«Существует особое место в раю для Джастина Трюдо… Канада, спасибо за безупречную организацию саммита G7!», – отметил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита лидеров G7 из-за заявлений, сделанных премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его пресс-конференции. Канадский премьер в своем выступлении подверг Вашингтон критике, в частности, за введение пошлин на ввоз стали и алюминия.

Советник президента США по экономике Ларри Кудлоу обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что Соединенные Штаты отказались подписывать совместное коммюнике по итогам саммита "Большой семерки" в Канаде. По словам Кудлоу, выступление Трюдо на пресс-конференции под занавес саммита стало "ударом ножа в спину" для США.