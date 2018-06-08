Ко встрече Трампа и Ким Чен Ына в сингапурских закусочных появился «Бургер мира»

Также местный ресторан мексиканской кухни включил в меню новые виды начос — «Человек-Ракета» и «Эль Трампо».

В преддверии встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре в сети одной из местных закусочных в меню появился «Бургер мира» по случаю саммита.

Об этом пишет Reuters.

Владелец ресторана призвал лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые встретятся на будущей неделе в Сингапуре, лично посетить его заведение и отведать бургер.

В состав «Бургера мира» входит американский острый сыр чеддер и корейская маринованная грудка Пулькоги.

Местный ресторан мексиканской кухни включил в меню новые виды начос — «Человек-Ракета» и «Эль Трампо».

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Сингапурский монетный двор выпустил в честь встречи памятные медальоны из золота и серебра стоимостью до $750.

Кроме того, отмечается, что бронь номера в отеле Шангри, который СМИ называли возможным местом проживания одного из лидеров, попытались перепродать по цене в три раза выше официальной — по $1,2 тыс. за каждую из трех комнат.

Трамп неоднократно называл Ким Чен Ына Rocket Man (Человек-ракета. — анг.), а также «безумцем».