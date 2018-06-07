Путин похвастался разработкой нового "супероружия"

Россия к 2022 году планирует провести испытания сверхтяжелой ракеты в беспилотном режиме.

Россия к 2022 году должна провести испытания сверхтяжелой ракеты в беспилотном режиме.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, передает агентство "РИА Новости".

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"У нас есть хорошие программы, связанные с освоением дальнего космоса. К 2022 году мы должны провести первое испытание сверхтяжелой ракеты, это должны быть пуски в беспилотном режиме, а к 2024 году уже пилотируемые аппараты должны использоваться", — сказал Путин.

"В общем и целом у нас большие, амбициозные планы по развитию космической сферы. Уверяю вас, мы будем дальше идти по этому пути", - отметил Путин.

Также по его словам, новейшее оружие обеспечит паритет России с ведущими державами.

Как сообщал УНИАН, ранее Путин заявил об испытаниях в России новой ракеты с ядерным двигателем. "В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружений: стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", - сказал глава России.