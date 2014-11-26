В Санкт-Петербурге запретили продажу слабоалкогольных энергетиков

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении закон о запрете продажи в городе слабоалкогольных энергетиков.

Документ запрещает продажу напитков крепостью от 1,2 до 9 градусов, если они содержат кофеин или другие тонизирующие компоненты "в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека", сообщает BBC.

Закон поддержали 43 из 50 депутатов Законодательного собрания города.

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За розничную продажу алкогольных энергетиков юридические лица будут наказываться штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей (4,3-6,4 тысяч долларов).

В 2012 году продажа алкоэнергетиков уже была ограничена в Краснодарском крае, в 2013-м - в Чечне и на Чукотке, а ранее в этом году - в Ростовской области.