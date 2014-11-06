В России предлагают ужесточить продажу сигарет

Как пишут "Известия", Поддубный на ближайшем заседании комитета поднимет вопрос о подготовке проекта закона о внесении изменений в соответствующие нормативно-правовые акты Российской Федерации.

Парламентарий также считает, что депутатам необходимо решить вопрос о низкой эффективности правоприменения недавно принятого антитабачного закона.

Кроме того, в Госдуму будет повторно внесен проект закона сенатора Вячеслава Фетисова об увеличении возраста лиц, которые могут приобретать алкоголь, с 18 лет до 21 года.

Читайте такжеВОЗ призвала снова повысить налоги на сигареты"У нас состоится заседание комитета и я предложу провести круглый стол по поводу соблюдения закона о запрете курения и обсудить внесение инициативы по запрету продажи табака до 21 года, — рассказал Поддубный.