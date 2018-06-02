ВМС США получат на вооружение противокорабельную ракету

16:23, 02 июня 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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По данным портала Defense News, соответствующий контракт американский флот подписал с норвежской фирмой Kongsberg. Сумма контракта, как рассказал порталу источник, составляет $14,86 млн.

По информации Defense News, ракета NSM может поразить цель на расстоянии более 185 км. Такие ракеты стоят на вооружении у норвежских королевских ВМС — ими оснащены фрегаты типа «Фритьоф Нансен» и ракетные катера типа «Скьольд».

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Теги: #ракета#ВМФ США