ВМС США получат на вооружение противокорабельную ракету

Ракета NSM может поразить цель на расстоянии более 185 км.

Американский флот получит на вооружение противокорабельную ракету NSM (Naval Strike Missile). Читайте такжеВМС США взяли на вооружение новый корабль По данным портала Defense News, соответствующий контракт американский флот подписал с норвежской фирмой Kongsberg. Сумма контракта, как рассказал порталу источник, составляет $14,86 млн. По информации Defense News, ракета NSM может поразить цель на расстоянии более 185 км. Такие ракеты стоят на вооружении у норвежских королевских ВМС — ими оснащены фрегаты типа «Фритьоф Нансен» и ракетные катера типа «Скьольд».

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