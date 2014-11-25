В ООН заявили, что "Исламское государство" за год получило до $45 млн выкупа за заложников
Радикальная группировка «Исламское государство», по оценкам ООН, получило за последний год как выкуп за заложников в сумме от 35 до 45 миллионов долларов.
Как заявила на заседании комитета Совета Безопасности ООН по противодействию терроризму эксперт по мониторингу по санкциям против «Аль-Каиды» Йотсна Лалджи, в период с 2004 до 2012 года террористические организации получили с помощью выкупов около 120 миллионов долларов, передает Радио Свобода.
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Лалджи подчеркнула, что похищение людей за последние годы стали одним из ключевых способов сбора средств членами «Аль-Каиды» и связанными с ней радикальными группировками.
Напомним, ранее УНИАН сообщал, что группировка «Исламское государство» хочет ввести собственную валюту - вернуть динары времен раннего ислама из золота и серебра.