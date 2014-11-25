В США арестовали почти 30 участников беспорядков, вызванных убийством чернокожего подростка
10:51, 25 ноября 2014Мир
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Не менее 29 человек арестованы в ночь на вторник в ходе беспорядков в американском городе Фергюсоне, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
REUTERS
В ходе беспорядков также есть пострадавшие, однако об их точном количестве пока не сообщается.
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Напомним, 9 августа в американском городе Фергюсон, штат Миссури, полицейский Даррен Уилсон застрелил 18-летнего темнокожего Майкла Брауна, который не был вооружен. Инцидент вызвал стихийные акции протеста и массовые беспорядки, передает Росбалт.
Сегодня ранее жюри присяжных признало Уисолна невиновным, после чего в городе снова начались столкновения.
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