В США арестовали почти 30 участников беспорядков, вызванных убийством чернокожего подростка

В ходе беспорядков также есть пострадавшие, однако об их точном количестве пока не сообщается.

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Напомним, 9 августа в американском городе Фергюсон, штат Миссури, полицейский Даррен Уилсон застрелил 18-летнего темнокожего Майкла Брауна, который не был вооружен. Инцидент вызвал стихийные акции протеста и массовые беспорядки, передает Росбалт.

Сегодня ранее жюри присяжных признало Уисолна невиновным, после чего в городе снова начались столкновения.