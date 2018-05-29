"Заживо сгорели": журналисты узнали подробности гибели российских военных в Сирии

По данным СМИ, тела некоторых из них были доставлены в Россию в закрытых гробах, которые родственникам открыть не дали.

Российские военные советники, управлявшие огнем сирийской артиллерийской батареи, погибли в результате атаки "террористов". Об этом сообщило Министерство обороны России, подтвердив гибель в Сирии в середине прошлой недели четырех российских военных.

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Двое россиян погибли сразу, еще пятеро были ранены, двое раненых позже скончались в госпитале. В то же время, если верить сообщениям российских региональных СМИ и независимых расследователей, погибших было как минимум шестеро. Их имена и фамилии уже известны. Кому из этих шести повезло быть "официально признанным" и почему Минобороны занижает число погибших – неясно. Между тем, источники говорят о 6 и даже 9 погибших.

Радио Свобода рассказывает, что известно о погибших и об обстоятельствах их смерти. В материале отмечается, что Минобороны РФ сообщило о гибели россиян только после заметок в региональных СМИ при этом не назвав их имена. В сообщении Министерства однако не говорится, когда именно произошел бой, но еще до его публикации стало известно, что описанные события произошли 23 мая: эту дату назвал сайт "Чита.ру", сообщивший о доставке в город тел погибших военнослужащих из Забайкальского края за несколько часов до того, как гибель военных подтвердило Минобороны. Позже дату 23 мая подтвердил ряд других российских изданий.

Первое сообщение о гибели россиян в Сирии появилось в паблике "Аноним Армия" в социальной сети "ВКонтакте" еще в 2:50 утра в воскресенье. Написавший его человек говорил о пятерых погибших и 18 раненых, четверо из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Одно из читинских изданий в воскресенье также написало о пяти погибших. В следующей заметке издания в тот же день говорилось уже о шести погибших.

Цифру в 6 погибших называет и расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Помимо четырех уроженцев Забайкалья, считают эксперты CIT, в бою 23 мая мог погибнуть уроженец Смоленска. "Комсомольская правда" пишет о шестом погибшем, который был родом из Башкирии, – он скончался после ранения, уже находясь в госпитале.

Западные информагентства со ссылкой на базирующуюся в Лондоне правозащитную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" сообщили о 9 погибших в бою россиянах и 26 погибших военнослужащих сирийской правительственной армии. Источники ИГИЛ сообщают о 23 убитых россиянах и сирийцах, а также о 50 пленных.

По данным читинских СМИ, как минимум четверо погибших служили в 200-й артиллерийской бригаде, расположенной в закрытом поселке Горный Улетовского района Забайкальского края (ЗАТО Чита-46). Об участии этой бригады в боевых действиях в Сирии было известно и раньше: один из ее военнослужащих, рядовой Александр Бердышев из Тюмени, публиковал в своем профиле во "ВКонтакте" фотографии, сделанные в сирийской провинции Латакия. Один из погибших, имя которого днем в понедельник назвала "Комсомольская правда", 31-летний Александр Филимонов, служил, как говорят его родственники, в Чите.

Среди погибших могут быть наемники "ЧВК Вагнера".Об этом, правда, сообщает всего лишь один источник – "Новая газета". По словам ее анонимного собеседника, "бойцы "ЧВК Вагнера" регулярно охраняют асадовские нефтяные вышки в провинции Дейр-эз-Зор".

По словам источника газеты "Коммерсант" "в органах военного управления", столкновение произошло вечером 23 мая в районе населенного пункта Меядин. Этот город находится на контролируемом войсками Асада западном берегу реки Евфрат, всего в 40 с небольшим километрах от населенного пункта Хишам, места, рядом с которым в феврале в бою с отрядами "Сирийских демократических сил" и американскими военными советниками погибли, по разным данным, до нескольких сот российских наемников из "ЧВК Вагнера".

В официальном сообщении Министерства обороны России о бое говорится так: "Несколько мобильных групп террористов в темное время суток атаковали артиллерийскую батарею правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские военные вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников россиянами приняли бой. Он длился около часа. Военнослужащим удалось уничтожить 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением".

Источники "Коммерсанта" описывают обстоятельства столкновения схожим образом, называя те же цифры потерь среди нападавших: "Нападение было стремительным и хорошо подготовленным: сирийские военные не сразу поняли, что происходит, а часть и вовсе предпочла выйти из-под огня, который велся боевиками из десятка джипов с установленным на них крупнокалиберным вооружением. Исходя из ситуации российские военные приняли командование на себя, в короткие сроки развернули артиллерию и открыли ответный огонь. Бой длился около часа, в ходе него были уничтожены 43 боевика и шесть автомобилей".

Российские СМИ также сообщают, что в нападении могли участвовать представители "умеренной сирийской оппозиции". По их данным, ее отряды за два дня до боя были переброшены в район Дейр-эз-Зора с военной базы международной коалиции по борьбе с ИГИЛ в Эт-Танфе. Не исключено, что это были представители тех самых "Сирийских демократических сил" (также известных как "Сирийская свободная армия"), на которых в феврале попытались напасть "вагнеровцы".

Телеграм-канал Directorate 4 пишет о контексте боя так: "В последние несколько дней в пустынной местности провинций Хомс и Дейр-эз-Зор активизировались как боевики Исламского государства, совершающие набеги на инфраструктуру сирийских сил, так и сирийская армия со своими союзниками, пытающиеся зачистить остатки джихадистов на западном берегу Евфрата". По данным канала, ссылающегося на близкие к ИГИЛ СМИ, нападений было два: одно на колонну техники, в котором и погибли российские военные; второе – на казармы сирийских военных, в результате которого десятки из них были убиты и взяты в плен.

В репортаже "Читы.ру" с похорон погибших сообщается, что тела некоторых из них были доставлены в Россию в закрытых гробах, которые родственникам открыть не дали. В комментариях к сообщению о гибели россиян в паблике "Аноним Армия" Оксана Макеева, жительница Горного, где дислоцирована 200-я бригада, пишет, что погибшие "сгорели заживо". На просьбу Радио Свобода уточнить источник этой информации и обстоятельства смерти российских военных она не ответила.

СМИ Читы и Забайкальского края приводят имена и фамилии четырех военных, погибших в бою под Меядином.

Первый из них – это сержант Игорь Александрович Михайлов 1995 года рождения. 18 июля ему должно было исполниться 23 года. 25 июля 2016 года у него родился сын. 28 мая Игорь Михайлов был похоронен на Центральном кладбище Читы.

Второй погибший – 32-летний старший лейтенант Сергей Елин. Как и Михайлов, он был похоронен 27 мая в Чите.

Третий погибший – 22-летний Вячеслав Кравченко (родился 1 декабря 1995 года), уроженец села Гавань Кыринского района Забайкальского края. Военный комиссар Кыринского района Юрий Минин в ответ на просьбу "Читы.ру" уточнить воинское звание и часть, в которой служил Кравченко, сослался на "запрет разглашать любую информацию". Из профиля Кравченко в социальной сети "Одноклассники" в течение 28 мая исчезли посты его родственников, в которых они скорбят по погибшему, однако сам профиль пока доступен.

Четвертый погибший, как пишут забайкальские издания, это 24-летний Дмитрий Вершинин из села Урейск. Именно там он будет похоронен, как пишет "Чита.ру", 29 мая.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщает имена и фамилии еще двух погибших россиян, смерть которых может быть связана с боем 23 мая. Это Александр Филимонов и 25-летний связист из Смоленска Кирилл Полищук.

"Комсомольская правда" поговорила с родственниками Филимонова. По данным издания, тело Александра привезли на родину, в город Белорецк в Башкирии, 26 мая. Похороны состоялись 27 мая. Родственники Филимонова также подтвердили, что бой произошел 23 мая – об этом, по их словам, им сообщили в Минобороны РФ.

После признания Министерством обороны России гибели четырех российских военных в Сирии общий счет официально признанных российских жертв в этой войне – 51 человек. Восемь из них погибли в мае: помимо погибших в бою 23-го числа еще четырех военных российская армия потеряла в результате авиационных происшествий – двух 3 мая при крушении истребителя Су-30 в районе авиабазы Хмеймим и двух в результате катастрофы вертолета Ка-52 на востоке Сирии. По официальной версии, причиной крушений в обоих случаях стали технические неисправности. По неофициальным данным, причиной катастрофы Ка-52 мог стать обстрел из ПЗРК.