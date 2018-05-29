Стали известны имена 6 убитых в Сирии российских военных

Количество убитых россиян в бою 23 мая в сирийской провинции Дэйр-Эз-Зор составляет не менее шести человек.

В расследовательской группе Conflict Intelligence Team (CIT) назвали имя еще одного гражданина России, погибшего в Сирии в ходе обстрела 23 мая.

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Как пишет CIT на своей странице в Facebook, погибшего зовут Александр Филимонов. Таким образом, в провинции Дэйр-Эз-Зор в ходе обстрела были убиты по крайней мере шесть россиян. Ранее стало известно, что погибли Вячеслав Кравченко, Дмитрий Вершинин, Сергей Елин, Игорь Михайлов и Кирилл Полищук.

«Таким образом, количество погибших в бою составляет не менее шести человек. При этом Минобороны пока не назвало имена четверых военнослужащих, о гибели которых заявили в ведомстве. Поэтому неизвестно, кто из установленных шестерых россиян указан в числе официальных потерь», – говорится в сообщении.