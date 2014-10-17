Хейгел не угрожал России - Пентагон

Об этом заявил журналистам в четверг представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

"В этой речи не было угрожающих заявлений в адрес какой-либо страны", - сказал он. По словам представителя министерства, ситуация вокруг Украины и действия России вынуждают США поддерживать инфраструктуру своих союзников в НАТО.

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На просьбу журналиста пояснить, что имел в виду Хейгел, назвав Россию "ревизионистской", Кирби ответил: "Нам представляется, что их намерение - вернуться назад к славным дням Советского Союза". На вопрос, каким образом РФ могла приблизиться к НАТО, когда в действительности альянс приблизился к границам России за счет включения новых стран-членов, Кирби ответил: "Очевидно, президент Путин так смотрит на вопрос, но мы на это смотрим точно не так".

"НАТО - не антироссийский альянс, это альянс безопасности… Нет причин кому-либо смотреть на расширение как на угрожающий шаг", - сказал он.