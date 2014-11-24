Обама оставит Хейгла на посту главы Пентагона, пока Конгресс не утвердит нового министра

Об этом Обама сообщил на совместном брифинге с Хейглом. Брифинг транслировался на сайте Белого дома.

"Одна вещь, которую я знаю о Чаке, - это то, что для него принятие этого решение было нелегким, но я считаю, что мне очень повезло работать вместе с ним в течение двух лет, и я благодарен, что он согласился остаться (на посту министра обороны), пока я не назначу преемника, и эта кандидатура не будет подтверждена Конгрессом, что означает, что он продолжит руководить нашими войсками в это непростое время", - сказал Обама.

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В свою очередь Хейгл отметил, что будет оставаться на своем посту столько времени, сколько будет необходимо.

Как сообщал УНИАН, Хейгл сегодня подал в отставку с должности министра обороны США.