Обама оставит Хейгла на посту главы Пентагона, пока Конгресс не утвердит нового министра
Действующий министр обороны США Чак Хейгл будет оставаться на своей должности, пока президент США Барак Обама не определится с преемником и кандидатура претендента на должность министра не будет утверждена Конгрессом США.
Об этом Обама сообщил на совместном брифинге с Хейглом. Брифинг транслировался на сайте Белого дома.
"Одна вещь, которую я знаю о Чаке, - это то, что для него принятие этого решение было нелегким, но я считаю, что мне очень повезло работать вместе с ним в течение двух лет, и я благодарен, что он согласился остаться (на посту министра обороны), пока я не назначу преемника, и эта кандидатура не будет подтверждена Конгрессом, что означает, что он продолжит руководить нашими войсками в это непростое время", - сказал Обама.
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В свою очередь Хейгл отметил, что будет оставаться на своем посту столько времени, сколько будет необходимо.
Как сообщал УНИАН, Хейгл сегодня подал в отставку с должности министра обороны США.