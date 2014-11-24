Абхазия согласилась объединить армию с Россией в обмен на зарплаты

Подписание документа прошло в Сочи, куда по приглашению российского президента Владимира Путина прибыл лидер самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба, сообщает российская служба BBC.

В ходе встречи российский президент Владимир Путин заявил, что финансовая помощь, оказываемая Москвой Сухуми, с подписанием договора о союзе и стратегическом партнерстве будет увеличена в два раза. В частности, в 2015 году в рамках договора Россия выделит самопровозглашенной республике 5 млрд рублей.

Первыми пунктами в договоре значатся шаги, направленные на "формирование общего пространства обороны и безопасности". Договор предполагает создание объединенной группировки войск "для отражения агрессии". Предполагается, что она будет создана не позднее года со дня вступления договора в силу.

Читайте такжеРоссия пытается окружить себя протекторатами - советский диссидентНе позже чем через три года после подписания договора на российские средства будет проведена модернизация абхазской армии. Россия организует подготовку абхазских военнослужащих и оснастит армию "современными видами вооружения".

Кроме того, предусматривается передислокация сил и средств с российско-абхазской границы на границу между Абхазией и подконтрольной Тбилиси территорией.

Москва в ответ на военное сотрудничество обещает повысить в Абхазии зарплаты "основных категорий работников государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан до уровня, сопоставимого с уровнем оплаты труда соответствующих категорий работников в Южном федеральном округе Российской Федерации".

В ЕС заявляют, что договор между Абхазией и Россией противоречит позиции Брюсселя о территориальной целостности Грузии, однако ничего не изменит в позиции Европы.

Читайте такжеЕС не признает „президентские выборы” в Абхазии "Принципиально этот договор не изменит ничего в подходах ЕС, которые состоят в том, что территориальная целостность Грузии так же неприкосновенна, как и была всегда", - заявил руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Тойво Клаар.

Ранее в Грузии прошли акции протеста против подписания договора, предусматривающего существенное расширение военного сотрудничества Москвы и Сухуми. Неделей ранее в Тбилиси прошла многотысячная акция протеста под названием "Нет аннексии!" В Абхазии на понедельник запланированы акции как сторонников договора, так и его противников.

Тбилиси в октябре заявлял, что в случае подписания новый договор помешает процессу нормализации российско-грузинских отношений и станет очередном шагом в направлении аннексии отколовшейся от Грузии Абхазии.