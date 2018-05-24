Трамп отменил встречу с лидером КНДР

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына была запланирована на 12 июня.

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером Северной Корее Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня в Сингапуре.

Соответствующее заявление опубликовал Белый дом.

Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.

"К сожалению, в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, rкоторые проявились в ходе Ваших недавних заявлений, я нахожу неуместным проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу", - говорится в письме Трампа.

Вместе с тем, Трамп добавил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи в будущем.

"Вы говорите о своих ядерных возможностях, но наши настолько масштабны и огромны, что я молю Бога, чтобы они никогда не были использованы", - написал Трамп.

Он добавил, что обе стороны приложили усилия к тому, чтобы встреча в Сингапуре состоялась, а между ним и лидером КНДР получилось создать "замечательный диалог".

"Эта упущенная возможность - действительно печальный момент в истории", - подытожил Трамп.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 — The White House (@WhiteHouse) May 24, 2018

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