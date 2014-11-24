Большинство немцев считают Крым украинским и видят угрозу в действиях Путина - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного немецкой компанией Infratest dimap для немецкого канала ARD, которые опубликовала польская Gazeta Wyborcza.

Издание отмечает, что 48% опрошенных выступают против признания аннексированного Россией в марте этого года Крыма российской территорией, при этом 39% респондентов имеют противоположную точку зрения.

Читайте такжеГеращенко: Меркель почувствовала, что Путин в неадекватеБолее половины опрошенных видят угрозу в политике, которую проводит Путин, в то время как 43% отметили, что не видят угроз.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели в отношении России три этапа санкций.